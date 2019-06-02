"Бостон" вышел вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с "Сент-Луисом"

ТАСС, 2 июня. "Бостон" обыграл "Сент-Луис" со счетом 7:2 в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19. Встреча прошла в Сент-Луисе.

В составе победителей шайбы забросили Патрис Бержерон (11-я минута), Чарли Койл (18), Шон Курали (20), Давид Пастрняк (21), Тори Круг (33), Ноэль Акьяри (59) и Маркус Йоханссон (59). У "Сент-Луиса" отличились Иван Барбашев (32) и Колтон Парайко (46).

Бержерон забросил шайбу и отдал две голевые передачи в матче. Всего на его счету стало 102 очка (40 шайб + 62 передачи) за результативность в 132 играх плей-офф в карьере. Бержерон вышел на второе место в списке лучших бомбардиров "Бостона" в плей-офф, сравнявшись с достижением Фила Эспозито, который набрал 102 очка (46+56) в 71 матче Кубка Стэнли в составе "Бостона". Лидирует в этом списке Рэй Бурк, на счету которого 161 очко (36+125) в 180 играх плей-офф за "Бостон".

23-летний россиянин Барбашев забил третий гол в плей-офф за 28 матчей в карьере, в текущем же розыгрыше на его счету уже 6 очков (3+3) в 22 матчах.

В составе "Бостона" из-за травмы не смог принять участие в матче защитник Мэтт Гжельчик, вместо которого в обороне гостей появился Джон Мур. Гжельчик получил повреждение в прошлой игре серии, когда в концовке первого периода нападающий "Сент-Луиса" Оскар Сундквист толкнул его на борт. Сундквист же был наказан дисквалификацией на один матч, он наблюдал за третьей игрой финала с трибуны.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Бостона". В первой встрече "Бостон" победил со счетом 4:2, во второй игре в овертайме сильнее были хоккеисты "Сент-Луиса" (3:2). Четвертый матч серии пройдет на площадке "Сент-Луиса" в ночь на 4 июня.