Промоутер: реванш между боксерами Джошуа и Руисом пройдет в Великобритании

ТАСС, 2 июня. Матч-реванш между мексиканским боксером Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа пройдет в ноябре или декабре в Великобритании. Об этом рассказал промоутер Джошуа Эдди Хирн, слова которого цитирует газета Daily Mail.

В ночь на воскресенье Джошуа не сумел защитить три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе, в 12-раундовом поединке в Нью-Йорке проиграв Руису техническим нокаутом в 7-м раунде. Руис в течение поединка трижды отправил Джошуа в нокдаун. 29-летний британец потерпел первое поражение в карьере. Руис стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

"Реванш пройдет в Великобритании в ноябре или декабре. Это будет серьезный бой, но Руис заслуживает его", - сказал Хирн.

Руис во второй раз боксировал за титул чемпиона мира. В декабре 2016 года он не сумел завоевать титул WBO, проиграв новозеландцу Джозефу Паркеру по очкам. Всего в послужном списке Руиса 33 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

Поясом чемпиона мира по оставшейся престижной версии в супертяжелом весе, Всемирного боксерского совета (WBC), владеет американец Деонтей Уайлдер.