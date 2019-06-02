Каргинов: "Дакар" не потеряет в зрелищности после переноса ралли в Саудовскую Аравию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Ралли-марафон "Дакар" после переноса гонки из Южной Америки в Саудовскую Аравию не потеряет в зрелищности. Такое мнение ТАСС высказал победитель "Дакара" 2014 года в зачете грузовиков, пилот команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов, который приехал в Ростов-на-Дону, где проходят единственные в России гонки на тракторах "Бизон-Трек-Шоу".

В апреле пресс-служба ралли-марафона сообщила, что с 2020 года соревнования будут проходить в Саудовской Аравии.

"Действительно, 10 лет "Дакар" проходил в Южной Америке, изъездили там буквально все страны. И, конечно же, хочется новых территорий, новых трасс, новой атмосферы, новой земли, потому что "Дакар" - это все-таки путешествие, запоминающееся приключение, - сказал Каргинов. - Поэтому я в предвкушении чего-то нового. В любом случае "Дакар" - это бренд, и где бы он ни проходил - это будет хорошая гонка".

Он отметил, что из-за переноса в Саудовскую Аравию ралли не должно потерять зрелищность. "Я думаю, нет (в качестве, зрелищности не потеряет - прим. ТАСС). Дюны будут - это уже замечательно, в песках тоже интересно. Если будут какие-то жесткие, каменистые участки, то будет просто шикарно", - добавил он.

Ралли-марафон "Дакар" был основан в 1978 году. До 2009 года основная часть гонки проходила по территории Африки. В 2009 году из-за угрозы террористических актов соревнования были перенесены в Южную Америку. Российские гонщики 16 раз выигрывали "Дакар" в зачете грузовиков, один раз - в зачете квадроциклов.