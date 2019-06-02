В ВФЛА прокомментировали статью Sunday Times о возможном отстранении России от ОИ-2020

В заметке Sunday Times говорится о причастности некоторых руководителей ВФЛА к возможному нарушению правил доступности победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту Лысенко. Журналисты издания делают вывод, что все это может существенно осложнить выступление российских легкоатлетов на Олимпиаде-2020 в Токио.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заметка в британской газете Sunday Times, посвященная расследованию обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил российским легкоатлетом Данилом Лысенко, является необъективной, она приурочена к началу очередного заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

"Статья Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное, - сказал Шляхтин. - Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF".

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который пройдет с 8 по 9 июня, будет рассматривать вопрос возможности восстановления членства ВФЛА в IAAF. За неделю до начала заседания Всероссийская федерация легкой атлетики, как сообщил в субботу Шляхтин, выполнила последнее требование дорожной карты, которая была составлена в декабре 2015 года, вскоре после наложения санкций на ВФЛА.

"Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко - подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведет расследование. Давайте дождемся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, не уместны, во-вторых - запрещены антидопинговыми правилами", - заключил Шляхтин.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.