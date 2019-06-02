В ВФЛА прокомментировали статью Sunday Times о возможном отстранении России от ОИ-2020

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заметка в британской газете Sunday Times, посвященная расследованию обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил российским легкоатлетом Данилом Лысенко, является необъективной, она приурочена к началу очередного заседания совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
В заметке Sunday Times говорится о причастности некоторых руководителей ВФЛА к возможному нарушению правил доступности победителем зимнего ЧМ-2018 в прыжках в высоту Лысенко. Журналисты издания делают вывод, что все это может существенно осложнить выступление российских легкоатлетов на Олимпиаде-2020 в Токио.
"Статья Sunday Times, на мой взгляд, является типичным примером того, когда желаемое журналистами этого издания выдается за действительное, - сказал Шляхтин. - Исходя из практики, выходы такого рода заметок происходят именно в преддверии совета IAAF".
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций, который пройдет с 8 по 9 июня, будет рассматривать вопрос возможности восстановления членства ВФЛА в IAAF. За неделю до начала заседания Всероссийская федерация легкой атлетики, как сообщил в субботу Шляхтин, выполнила последнее требование дорожной карты, которая была составлена в декабре 2015 года, вскоре после наложения санкций на ВФЛА.
"Единственный источник объективной и правдивой информации в отношении дела Лысенко - подразделение IAAF Athletics Integrity Unit, которое в настоящий момент ведет расследование. Давайте дождемся его результатов. Пока оно не завершилось, какие-то комментарии с нашей стороны, во-первых, не уместны, во-вторых - запрещены антидопинговыми правилами", - заключил Шляхтин.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.