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Россиянки Дабижа и Рудых завоевали бронзу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

В игре за третье место россиянки обыграли пару из Польши

ТАСС, 2 июня. Россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых завоевали бронзовые медали на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Наньтуне (Китай).

В матче за третье место россиянки оказались сильнее полячек Ягоды Грущинской и Александры Громадовской (21:13, 21:16).

Ранее в четвертьфинале российские спортсменки обыграли представительниц Норвегии Ане Гуро Твейт Йорланд и Викторию Фане Кьолберг (21:15, 21:17), а в полуфинале уступили бразильянкам Ангеле Лавелле и Каролине Хорте Максимо (21:17, 21:17). Победителями соревнований стала китайская пара в составе Вэнь Шуйхуэй и Ван Цзинчжэ, в финале они обыграли бразильский дуэт со счетом 21:9, 18:21, 15:12.

Чемпионат мира по пляжному волейболу состоится в немецком Гамбурге с 28 июня по 7 июля.

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