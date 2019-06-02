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СМИ: "Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с 16-летним футболистом "Аякса" Хогеверфом

Нападающий является воспитанником "Аякса"

ТАСС, 2 июня. Голландский нападающий футбольного клуба "Аякс" Диллон Хогеверф принял решение сменить клуб и перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Хогеверф является воспитанником академии голландского клуба. 16-летний футболист выступает за команду "Аякса" в возрасте до 17 лет.

По информации издания, футболист отклонил предложение "Аякса" о продлении контракта. Отмечается, что Хогеверф поделился видеозаписью в своем аккаунте Instagram, на которой он появляется в форме английского клуба.

В сезоне-2018/19 нападающий провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. В составе национальной сборной для игроков не старше 16 лет он сыграл пять встреч, в которых забил два мяча.

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