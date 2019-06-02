Сборная России по футболу проводит тренировку в Новогорске в полном составе

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. В воскресной тренировке сборной России в преддверии матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года участвуют все вызванные для подготовки футболисты.

В воскресенье к команде присоединился нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко. Для подготовки к предстоящим матчам были вызваны 30 футболистов, позже стало известно, что защитник столичного "Локомотива" Владислав Игнатьев не присоединится к партнерам по сборной из-за травмы.

Сборная России 8 июня в Саранске сыграет против сборной Сан-Марино, а 11 июня примет киприотов в Нижнем Новгороде.