Победитель Лиги чемпионов Глеб расторг контракт с белорусским БАТЭ

ТАСС, 2 июня. Победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" белорус Александр Глеб покинул футбольный клуб БАТЭ. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды из Борисова.

Отмечается, что 38-летний футболист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

"От лица всех, кто любит и поддерживает БАТЭ, благодарим Александра Глеба за вклад в достижения "желто-синих", желаем успехов в дальнейшей трудовой деятельности. И будем очень рады, если в будущем этот титулованный спортсмен и прекрасный человек вольется в структуру нашего клуба уже в новом качестве", - говорится в сообщении.

Глеб также выступал за такие команды как "Штутгарт" (Германия), "Арсенал" (Англия), Барселона" (Испания), "Бирмингем" (Англия), "Крылья Советов" (Россия), "Коньяспор" (Турция). В составе БАТЭ он шесть раз становился чемпионом Белоруссии, будучи игроком "Барселоны", он побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании. Выступая за "Бирмингем", полузащитник становился обладателем Кубка английской лиги.