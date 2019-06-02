Песьяков назвал минимальными свои шансы сыграть со сборными Сан-Марино и Кипра

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной России Сергей Песьяков считает минимальными свои шансы сыграть против команд Сан-Марино и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом голкипер заявил журналистам.

Сборная России 8 июня в Саранске сыграет против сборной Сан-Марино, а 11 июня примет киприотов в Нижнем Новгороде.

"Шансы минимальные у меня сыграть в этих матчах, - сказал Песьяков. - Я четвертый вратарь в команде. Но это некая перестраховка, вратарей чуть больше, чем обычно. Я горд и рад находиться здесь".