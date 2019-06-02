Смолов: футболисты сборной России должны ответственно отнестись к предстоящим матчам

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны с полной ответственностью отнестись к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Об этом журналистам заявил нападающий Федор Смолов.

Россияне сыграют с командой Сан-Марино 8 июня в Саранске, а с киприотами - 11 июня в Нижнем Новгороде.

"Мы имеем преимущество, что играем дома, - сказал Смолов. - Превозносить соперников будет не совсем верно, но к отборочным матчам нужно относиться с полной ответственностью. Конечно, мне бы хотелось забить".

После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино - 0.