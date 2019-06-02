Российские каноисты Коваленко и Штыль стали вторыми на этапе Кубка мира в Дуйсбурге

ТАСС, 2 июня. Российские каноисты Александр Коваленко и Иван Штыль заняли второе место в каноэ-двойках на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Дуйсбурге. Они преодолели дистанцию за 36,065 секунды.

Победу одержали испанские спортсмены Антони Сегура и Альфонсо Бенавидес (35,739). Замкнули тройку призеров поляки Александр Китевский и Норман Зезуля (36,277).

На дистанции 200 метров в байдарках-двойках россияне Илья Зотов и Максим Молочков стали третьими, показав результат 32,113 секунды. Первенствовали итальянцы Манфреди Рицца и Андреа ди Либерто (31,312). Вторыми стали представители Венгрии Левенте Апальи и Колош Чизмадиа (32,010).

На дистанции 500 метров в байдарках-четверках россияне в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Олега Гусева и Виталия Ершова заняли третье место (1 минута 19,493 секунды). Победили немецкие спортсмены (1.18,660), вторыми стали словаки (1.19,352).

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 2 июня.