{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по академической гребле в восьмерках распашных с рулевым

Победу одержали румынки, второе место заняли британки

ТАСС, 2 июня. Российские спортсменки завоевали бронзовые медали в восьмерках распашных с рулевым на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в швейцарском Люцерне.

Россиянки преодолели дистанцию за 6 минут 6,380 секунды. В составе команды выступали Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова, Василиса Степанова, Екатерина Потапова, Ольга Заруба, Анастасия Тиханова, Елизавета Ковина, Анна Карпова и Елизавета Крылова.

Победу одержали представительницы Румынии с результатом 6 минут 3,490 секунды. Вторыми стали спортсменки из Великобритании (6.03,350).

Эта медаль стала первой для российской сборной на турнире. Чемпионат Европы завершится 2 июня.

Футбол в России
"Уфа" проиграла "Томи" во втором переходном матче, но сохранила место в премьер-лиге
По сумме двух матчей "Уфа" победила со счетом 2:1
Читать полностью