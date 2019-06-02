Россиянки завоевали бронзу на ЧЕ по академической гребле в восьмерках распашных с рулевым

ТАСС, 2 июня. Российские спортсменки завоевали бронзовые медали в восьмерках распашных с рулевым на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в швейцарском Люцерне.

Россиянки преодолели дистанцию за 6 минут 6,380 секунды. В составе команды выступали Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова, Василиса Степанова, Екатерина Потапова, Ольга Заруба, Анастасия Тиханова, Елизавета Ковина, Анна Карпова и Елизавета Крылова.

Победу одержали представительницы Румынии с результатом 6 минут 3,490 секунды. Вторыми стали спортсменки из Великобритании (6.03,350).

Эта медаль стала первой для российской сборной на турнире. Чемпионат Европы завершится 2 июня.