Российский боец UFC Тухугов не ведет переговоры о поединке с Джонсоном

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов не ведет переговоры о бое с американцем Майклом Джонсоном. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Переговоров об этом бое нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о том, что Тухугов может провести бой с Джонсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 7 сентября. Атлетическая комиссия штата Невада 22 мая на 35 дней сократила срок дисквалификации Тухугова, которая изначально должна была завершиться в октябре 2019 года. Спортсмен был дисквалифицирован на один год за участие в потасовке после боя за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, который прошел 7 октября в Лас-Вегасе. Сам Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев.

Всего на счету 28-летнего Тухугова 18 побед и четыре поражения.