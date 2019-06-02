"Челси" объявил об уходе футболиста Кэйхилла

ТАСС, 2 июня. Английский футбольный клуб "Челси" объявил об уходе из команды защитника Гари Кэйхилла. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

33-летний англичанин покинул команду в связи с окончанием контракта.

Кэйхилл перешел в "Челси" из "Болтона" в январе 2012 года, за это время он провел в составе команды 290 матчей, в которых забил 25 мячей и отдал семь голевых передач. В составе лондонского клуба он становился победителем Лиги чемпионов и дважды - Лиги Европы, также на его счету две победы в чемпионате и Кубке Англии. Трижды он попадал в символическую команду года по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

В составе национальной команды Англии Кэйхилл провел 31 матч и отметился пятью голами.