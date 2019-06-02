Каноисты Петров и Ромасенко выиграли бронзу в миксте на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 2 июня. Российские каноисты Павел Петров и Олеся Ромасенко стали бронзовыми призерами в смешанных командах в каноэ-двойках на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в немецком Дуйсбурге. Российские спортсмены финишировали с результатом 1 минута 45,729 секунды.

Победу одержали китайские каноисты (1 минута 44,729 секунды). Вторыми стали представители Канады (1.45,483).

Еще одна российская пара в составе Ксении Курач и Михаила Павлова стала пятой (1.47,238).

Ранее Курач и Ромасенко стали третьими на этом этапе в каноэ-двойках на дистанции 500 м. Кубок мира завершится 2 июня.