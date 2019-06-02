Гендиректор "Уфы" признался, что хочет поскорее забыть сезон-2018/19 в РПЛ

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов желает как можно скорее забыть сезон-2018/19, по итогам которого команда заняла 14-е место в турнирной таблице и играла в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в воскресенье по телефону выразил Газизов.

"Уфа" встречалась в переходных матчах с "Томью", которая заняла третье место с 64 очками в таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Первая игра завершилась победой "Уфы" дома со счетом 2:0. Ответный матч "Томь" выиграла 1:0, но по сумме двух встреч "Уфа" сохранила место в элитном дивизионе.

"Футболисты "Томи" молодцы, хорошо играли, они были сильнее в этой встрече, - сказал Газизов. - Футбол получился красивым, была жесткая борьба, но на таком поле в комбинационный футбол никак не сыграешь. Наши футболисты не вышли расслабленными на эту игру, они были скованны, потому что очень трудно психологически играть в стыковых матчах. В отличие от "Томи", нам было, что терять в этой встрече".

Газизов поздравил болельщиков "Уфы" с сохранением места в высшем дивизионе, что являлось главной задачей для клуба: "Хочется поскорее забыть этот сезон, он был очень сложным для команды. Мы начали его с Лиги Европы, а закончили переходными матчами, но в итоге вышли из этого сезона с честью".

Также генеральный директор "Уфы" не стал комментировать ситуацию с удалением вратаря команды Александра Беленова, который заработал две желтые карточки на четвертой добавленной ко второму тайму минуте. "Клуб не будет как-то наказывать Александра за это, что сделано, то сделано. Я не хочу сейчас ничего говорить об этом, тем более на горячую голову. Позже мы все разберем и сделаем выводы", - сказал Газизов.