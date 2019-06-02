Тарпищев: молодые теннисистки РФ не созрели для успешного выступления на Roland Garros

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодые российские теннисистки еще не созрели для успешного выступления на турнирах Большого шлема, в частности, на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу последняя из российских теннисисток - Екатерина Александрова, закончила выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив испанке Алене Большовой-Задойновой в матче третьего круга - 2:6, 5:7.

"Говоря о выступлении девушек на Roland Garros, можно сказать так: молодые не созрели, ветераны не смогли, - сказал Тарпищев. - Молодежь играет неровно. Та же Потапова - то блеск, то треск. Нервная система не выдерживает ритм двухнедельного турнира".

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.