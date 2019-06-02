{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Roland Garros

Тарпищев: молодые теннисистки РФ не созрели для успешного выступления на Roland Garros

Все россиянки завершили выступление на турнире, не пробившись дальше третьего круга

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Молодые российские теннисистки еще не созрели для успешного выступления на турнирах Большого шлема, в частности, на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

В субботу последняя из российских теннисисток - Екатерина Александрова, закончила выступление на Открытом чемпионате Франции, уступив испанке Алене Большовой-Задойновой в матче третьего круга - 2:6, 5:7.

"Говоря о выступлении девушек на Roland Garros, можно сказать так: молодые не созрели, ветераны не смогли, - сказал Тарпищев. - Молодежь играет неровно. Та же Потапова - то блеск, то треск. Нервная система не выдерживает ритм двухнедельного турнира".

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет €42,66 млн.

Теги
Roland GarrosТарпищев, Шамиль Анвярович
Футбол в России
Гендиректор "Уфы" признался, что хочет поскорее забыть сезон-2018/19 в РПЛ
"Уфа" заняла 14-е место и в переходных матчах обыграла "Томь"
Читать полностью