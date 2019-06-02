Ван Дейк, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2018/19

ТАСС, 2 июня. Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Всего в символическую сборную вошли 20 игроков, которых выбрали технические наблюдатели УЕФА.
Символическая сборная #ЛигаЧемпионов сезона 2018/19— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 июня 2019 г.
Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков pic.twitter.com/84SuTb72Yv
Полностью состав символической сборной выглядит следующим образом: голкиперы - Алиссон Беккер ("Ливерпуль") и Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"); защитники - Маттейс де Лигт ("Аякс", Нидерланды"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм", Англия), ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон (все - "Ливерпуль"); полузащитники - Мохаммед Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш, Френки де Йонг (оба - "Аякс"), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия), Тонги Ндомбеле ("Лион", Франция), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"); нападающие - Давид Нерес, Душан Тадич (оба - "Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Месси, Садио Мане ("Ливерпуль"), Роналду, Лукас Моура ("Тоттенхэм").
Финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", прошедший в субботу, завершился победой ливерпульского клуба со счетом 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира.