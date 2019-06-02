Ван Дейк, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2018/19

ТАСС, 2 июня. Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вошли в символическую сборную футбольной Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/19. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего в символическую сборную вошли 20 игроков, которых выбрали технические наблюдатели УЕФА.