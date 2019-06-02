Эквадорец Карапас стал победителем велогонки Джиро д'Италия

ТАСС, 2 июня. Эквадорец Ричард Карапас из команды Movistar одержал победу в престижной шоссейной многодневной гонке "Джиро д'Италия", которая завершилась в воскресенье в Вероне.

Победу на заключительном этапе в гонке с раздельным стартом на 17 км одержал американец Чэд Хага из команды Sunweb, преодолевший дистанцию за 22 минуты 7 секунд. Второе место занял бельгиец Виктор Кампенартс (команда Soudal; отставание 4 секунды), третьим стал его соотечественник и партнер по команде Томас де Гендт (+0.6). Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занял 13-е место (+0.36), Павел Сиваков - 20-е (Ineos; +0.57), Дмитрий Страхов - 59-е ("Катюша-Альпецин"; 1.40).

Итоговый результат Карапаса составил 90 часов 1 минута 47 секунд. Второе место занял итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain-Merida (+1.05), бронза досталась словенцу Приможу Рогличу (Jumbo - Visma; +2.30). Лучшим из россиян стал Сиваков, отставший от лидера на 8 минут 56 секунд, Закарин занял 10-е место (+12.14), Страхов - 121-е (+4:56.00).

Карапас стал первым эквадорцем в истории, который сумел выиграть многодневку Гранд Тура ("Джиро д"Италия", "Тур де Франс" и "Вуэльта Испании"), он победил на первом и 14-м этапах. Это его третий сезон в карьере, в прошлом году на "Джиро д'Италия" Карапас занял четвертое место. Он также является двукратным победителем "Вуэльты Астурии" и один раз побеждал в "Вуэльте Наварры".

Первая гонка "Джиро д'Италия" состоялась в 1909 году. Трижды ее выигрывали российские гонщики - Евгений Берзин (1994), Павел Тонков (1996) и Денис Меньшов (2009).

Маршрут "Джиро д'Италия" - 2019 протяженностью 3578,8 км был проложен по территории Италии и Сан-Марино. Многодневка завершилась в Вероне.