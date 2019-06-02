Система VAR впервые использована в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ

ТАСС, 2 июня. Система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые использована в ответном матче за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 между самарскими "Крыльями Советов" и "Нижним Новгородом". Технология была использована на 53-й минуте встречи.

После исполнения штрафного удара мяч попал в руку полузащитнику "Нижнего Новгорода" Александру Сапете. После просмотра эпизода арбитр встречи Сергей Карасев принял решение назначить пенальти. Голкипер "Нижнего Новгорода" Артур Анисимов отразил 11-метровый удар, который исполнил румынский полузащитник самарского клуба Паул Антон.

Идет второй тайм, счет - 1:0 в пользу "Нижнего Новгорода". В первом матче выиграли "Крылья Советов" - 3:1.

В июле 2018 года на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение о проведении в сезоне-2018/19 с использованием VAR девяти матчей. Пять из них уже состоялись в Олимп - Кубке России - во всех четырех встречах 1/2 финала технология была использована, а в финале, в котором "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл "Урал", судьи не стали прибегать к помощи видеоассистентов.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов.