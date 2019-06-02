"Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду" во втором стыковом матче, но остались в РПЛ

ТАСС, 2 июня. Самарские "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1 в ответом переходном матче за право сыграть в сезоне-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ), но сохранили место в элитном дивизионе. Встреча прошла в Самаре.

Единственный гол с пенальти забил Даниил Фомин, который отличился на 46-й минуте встречи. Первый матч завершился победой "Крыльев Советов" со счетом 3:1.

В первом тайме арбитр встречи Сергей Карасев показал красную карточку главному тренеру "Нижнего Новгорода" Дмитрию Черышеву за то, что тот задержал защитника "Крыльев Советов" Виталия Денисова, когда тот вводил мяч из-за боковой линии. На 53-й минуте впервые в истории стыковых матчей была использована система видеоассистента рефери (VAR). После исполнения штрафного удара мяч попал в руку полузащитнику "Нижнего Новгорода" Александру Сапете, Карасев посмотрел повтор эпизода и принял решение назначить пенальти. Голкипер "Нижнего Новгорода" Артур Анисимов отразил 11-метровый удар, который исполнил румынский полузащитник самарского клуба Паул Антон.

"Крылья Советов" в третий раз принимали участие в переходных матчах, в предыдущих случаях самарская команда один раз оказалась сильнее своего соперника и однажды проиграла, вылетев из премьер-лиги. "Нижний Новгород" был основан в 2015 году, однако команда с таким же названием принимала в 2012 году участие в переходных матчах, проиграв другому нижегородскому клубу, "Волге".

Ранее в субботу "Уфа" на выезде проиграла "Томи" (0:1), но также обеспечила себе участие в РПЛ в следующем сезоне благодаря результату первой встречи (2:0). Таким образом, впервые с сезона-2014/15 оба клуба РПЛ сумели сохранить прописку в элитном дивизионе по итогам стыковых матчей, тогда это удалось екатеринбургскому "Уралу" и "Ростову". В прошлом сезоне занявший 13-е место в РПЛ пермский "Амкар" в стыковых матчах обыграл клуб Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов" (2:0, 1:0), но был расформирован в связи с финансовой задолженностью, его место в чемпионате занял махачкалинский "Анжи", уступивший в переходных матчах красноярскому "Енисею" (0:3, 4:3).

"Крылья Советов" заняли 13-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата России, набрав в 30 матчах 28 очков. "Нижний Новгород" в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 62 очками после 38 игр стал четвертым.