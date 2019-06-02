Стали известны все участники сезона-2019/20 Российской премьер-лиги

ТАСС, 2 июня. Стали известны все команды, которые сыграют в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2019/20.

В воскресенье состоялись ответные переходные матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне. По их итогам место в высшем дивизионе чемпионата России по футболу сохранили "Уфа", обыгравшая по сумме двух матчей томскую "Томь" (2:0, 0:1), и самарские "Крылья Советов", оказавшиеся сильнее "Нижнего Новгорода" (3:1, 0:1).

Таким образом, в РПЛ сезона-2019/20 сыграют: "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив" (Москва), "Краснодар", ЦСКА (Москва), "Спартак" (Москва), "Арсенал" (Тула), "Оренбург", "Ахмат" (Грозный), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Урал" (Екатеринбург), "Рубин" (Казань), "Динамо" (Москва), "Крылья Советов" (Самара), "Уфа", "Тамбов", "Сочи".

В четвертый раз обе команды премьер-лиги, которые участвовали в переходных матчах, остались в высшем дивизионе первенства страны. Ранее такое случалось в 2012, 2013 и 2015 годах.