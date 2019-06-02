Российские саблистки завоевали золото молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 2 июня. Сборная России среди девушек по фехтованию на саблях заняла первое место в командных соревнованиях на молодежном чемпионате Европы (не старше 23 лет). Соревнования проходят в болгарском Пловдиве.

В финале сборная России в составе Анастасии Баженовой, Светланы Шевелевой, Евгении Подпасковой и Алины Мосейко победила команду Польши со счетом 45:34. Бронза досталась представительницам Италии.

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах завоевала бронзовые медали. Команда, в которую вошли Искандер Ахметов, Григорий Семенюк, Кирилл Бородачев, Антон Бородачев, в матче за третье место победила сборную Украины - 45:41.

Молодежный чемпионат Европы по фехтованию завершится 2 июня.