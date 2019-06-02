Гурбанбердиева и Мальцев победили на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в миксте

ТАСС, 2 июня. Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев выиграли произвольную программу в соревнованиях среди смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Барселоне.

Результат победителей составил 92,4000 балла. Второе место заняли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,7333), третьими стали представители Испании Эмма Гарсия и Пау Рибес (88,8667). Россияне Анна Гордеева и Артур Коршунов заняли шестое место (72,4000). В субботу Гурбанбердиева и Мальцев победили в технической программе.

Соревнования в Барселоне завершатся 2 июня. Следующим этапом Мировой серии станет суперфинал, который пройдет в Будапеште с 14 по 16 июня.