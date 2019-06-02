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Российская велогонщица Шмелева стала победительницей спринта на Гран-при Москвы

В финале она выиграла у японки Юки Кобаяси

ТАСС, 2 июня. Россиянка Дарья Шмелева выиграла спринт на Гран-при Москвы по велоспорту на треке.

В финале Шмелева, которая является серебряным призером Олимпиады-2016, трехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы, оказалась сильнее японки Юки Кобаяси. Третье место заняла представительница Литвы Симона Крупецкайте.

В мужском кейрине победу одержал японец Кою Мацуи, вторым стал француз Себастьян Фигер, тройку призеров замкнул немец Йоахим Эллерс. В мужской гонке по очкам первенствовал белорус Евгений Королек (103 балла), серебро у россиянина Владимира Ильченко (91), третье место занял представитель Казахстана Алишер Жумакан (86). В аналогичной дисциплине у женщин первое место заняла россиянка Евгения Августинас (37), вслед за ней финишировали ее соотечественницы Ангелина Антипова (28) и Анастасия Чулкова (27).

Гран-при Москвы завершится в понедельник.

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