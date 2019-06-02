Шикунов: "Крылья Советов" выполнили задачу-минимум, оставшись в РПЛ

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Самарские "Крылья Советов" выполнили задачу-минимум, сохранив прописку в высшем дивизионе чемпионата России по футболу на сезон-2019/20. Об этом ТАСС в воскресенье по телефону заявил спортивный директор самарского клуба Александр Шикунов.

По итогам сезона-2018/19 клуб из Самары занял 14-е место, набрав 28 очков, и играл в переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Нижнего Новгорода", который стал четвертым с 62 очками в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Первая встреча завершилась в пользу "Крыльев Советов" (3:1), ответную домашнюю игру команда проиграла со счетом 0:1, но по сумме двух встреч клуб сохранил место в элитном дивизионе.

"Мы выполнили задачу-минимум, хотя изначально хотели закончить сезон без стыковых матчей, - сказал Шикунов. - Но у нас выбыла атакующая обойма в лице Самедова, Ананидзе, Канунникова, Корниленко, для нас это очень весомые потери. Мы зимой собрали новую команду, хорошо начали в марте, но из-за потерь результат стал хуже. Я рад, что мы выбрались из этой ситуации и остались в высшем дивизионе",

Шикунов отметил, что не стоит хранить обиды на главного тренера гостей Дмитрия Черышева, который был удален в первом тайме за то, что задержал защитника "Крыльев Советов" Виталия Денисова, когда тот вводил мяч из-за боковой линии: "Черышева охватили эмоции, у него такой характер, он и в первом матче был очень эмоциональным. Мы видим, какими экспрессивными бывают Клопп, Симеоне. Это футбол, такое иногда случается".

Также генеральный директор "Крыльев Советов" призвал привыкать к системе видеоассистента рефери (VAR), которая была использована в матче против подопечных Черышева: "Весь мир переходит на VAR, почему мы должен отставать от всех? Есть у нас люди в футболе, которые выступают против этого, но я считаю, что это уже надо воспринимать как должное".