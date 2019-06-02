Велогонщица Шмелева призналась, что ей нужно еще набраться опыта перед Олимпиадой-2020

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Один из лидеров сборной России по велоспорту на треке Дарья Шмелева еще набирается опыта за год до Олимпийских игр 2020 года. Об этом спортсменка заявила журналистам в воскресенье.

В воскресенье 24-летняя Шмелева стала победительницей спринта на этапе Гран-при Москвы.

"Если брать во внимание все дисциплины, со спринтом я, что называется, на "вы", я слишком уважительно к нему отношусь. Здесь встречаются два гонщика, и выдерживают ни силы, ни тактика, а нервы. Соперницы не слабые, у каждой свои особенности, я их уже знаю. Всякое бывает, а вдруг нервы не выдержат?" - сказала она.

"Поэтому спринт мне тяжело с чем-либо сравнить, даже с Олимпийскими играми 2016 года, там я была спокойна как удав, там не было переживаний типа получится или не получится, я об этом не думала, - продолжила она. - Все, я достигла точки, теперь нужно ехать просто с закрытыми глазами, теперь и в Токио я надеюсь по полной сработать. Пошел заключительный год перед Олимпиадой, я до сих пор набираю опыт, поверьте мне. Можно десять лет тренироваться и изучать эти виды", - заключила спортсменка.

Шмелева - серебряный призер Олимпиады-2016, трехкратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.