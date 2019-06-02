Глава московской федерации велоспорта сравнил Гран-при Москвы по уровню участников с КМ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Уровень конкуренции на Гран-при Москвы по велоспорту на треке сравним с Кубком мира. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье президент Федерации велосипедного спорта Москвы Андрей Захаров.

Гран-при Москвы стартовал в столице в субботу.

"Это традиционные соревнования, в текущем формате они проходят с 2001 года, традиционно в Москву приезжают сильнейшие спортсмены со всего мира, последние годы турнир по составу на уровне Кубка мира. В этом году участие в Гран-при Москвы принимают более 200 гонщиков из 18 команд, в ряде видов выступают действительно сильнейшие спортсмены, в спринте и кейрине, например, конкуренция очень высокая", - сказал Захаров.

"Уровень организации подтверждается как раз тем, что сюда приезжают много сильных спортсменов, они имеют стабильную заинтересованность в участии, потому что это дает очки для международного рейтинга, плюс высокая конкуренция. Мы стараемся поддерживать этот уровень", - заявил он.

Турнир завершится в понедельник.