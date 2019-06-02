Кучерявый: результаты "Джиро" позволят России подняться в рейтинге для лицензий на ОИ

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты Ильнура Закарина и Павла Сивакова в общем зачете гонки "Джиро д'Италия" дадут возможность сборной России продвинуться в рейтинге Международного союза велосипедистов (UCI) для получения большего количества лицензий на Олимпийские игры. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье после завершения "Джиро д'Италия" генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый.

Сиваков из команды Ineos занял девятое место с отставанием от победителя "Джиро" эквадорца Ричарда Карапаса в 8 минут 56 секунд, Закарин занял 10-е место (12 минут 14 секунд отставания). Впервые за 23 года двое российских велогонщиков вошли в десятку лучших по итогам многодневки. В 1996 году победителем "Джиро д'Италия" стал Павел Тонков, представлявший тогда команду Panaria-Vinavil, 10-е место занял Евгений Берзин (Gewiss Playbus).

"По идее, мы рассчитывали на большее и в первую очередь на Ильнура. Он должен был входить в первую шестерку, но на его результате сказалось падение, неудачное прохождение спуска. Он молодец - выиграл этап, что не каждому дано, - сказал Кучерявый. - Этот результат неплохой - он дает возможность продвинуться России по рейтингу, чтобы получить лицензии на Олимпиаду".

В олимпийских соревнованиях по шоссейным велогонкам среди мужчин примут участие 130 спортсменов. Каждая страна может быть представлена максимум пятью велогонщиками в групповой гонке, из которых двое потом выступят в гонке с раздельным стартом. "У нас появились первые реальные кандидаты для участия в Олимпийских играх, потому что какая бы система отбора ни существовала, приоритет в первую очередь будет отдан тем гонщикам, которые будут соревноваться в календаре Про тура. Наше будущее в том числе - это Сиваков, [Александр] Власов из "Газпром-РусВело", - отметил Кучерявый.

Основным критерием отбора на Олимпиаду является мировой рейтинг UCI, учитывающий результаты соревнований с 22 октября прошлого года по 22 октября нынешнего. Национальные сборные в пятерке рейтинга смогут выставить максимальное количество спортсменов на Играх, занявшие места с шестое по 15-е, - четыре человека. Сборная России занимает в этом рейтинге 22-е место и если не пробьется в число 15 лучших, то может получить три олимпийские лицензии в случае попадания в первую шестерку рейтинга европейского тура UCI.

По словам гендиректора федерации, Сиваков хоть и выступает в Про туре второй год, будет прогрессировать с каждым сезоном. "Ильнуру же отстаивать с каждым годом свои позиции будет все сложнее и сложнее. Все знают, кто он такой, и ему сложно уходить в отрыв. Первая десятка выступает практически на одном уровне, результат между первым и 10-м местом составляет 7-10 минут, и чтобы это время сократить, нужно уделять внимание подготовке к гонкам в горах", - подчеркнул он.