Гол Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" признан лучшим в ЛЧ в сезоне-2018/19

ТАСС, 2 июня. Гол португальского футболиста итальянского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду в ворота английского "Манчестер Юнайтед" в матче групповой стадии Лиги чемпионов признан лучшим в турнире сезона-2018/19. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В матче четвертого тура групповой стадии "Ювентус" уступил дома "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2. Роналду забил гол на 65-й минуте, переправив мяч в ворота одним касанием после длинной передачи Леонардо Бонуччи из глубины поля.

Второе место в рейтинге занял гол со штрафного удара аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси в ворота английского "Ливерпуля" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:0). Третьим стал результативный удар полузащитника "Ливерпуля" Садио Мане с разворота возле линии штрафной площади в ворота немецкой "Баварии" в 1/8 финала турнира (3:1).

Также в число десяти лучших голов Лиги чемпионов вошли мячи Ивана Ракитича ("Тоттенхэм" - "Барселона", второй тур группового этапа), Лероя Сане ("Манчестер Сити" - "Хоффенхайм", шестой тур группового этапа), Килиана Мбаппе ("Манчестер Юнайтед" - ПСЖ, первый матч 1/8 финала), Рахима Стерлинга ("Манчестер Сити" - "Шахтер", четвертый тур группового этапа), Усмана Дембеле ("Барселона" - "Тоттенхэм", шестой тур группового этапа), Фелиппе Коутиньо ("Барселона" - "Манчестер Юнайтед", ответный матч четвертьфинала) и Луиса Суареса ("Барселона" - "Ливерпуль", первый матч 1/2 финала).

Финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", прошедший в субботу, завершился победой ливерпульского клуба со счетом 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира.