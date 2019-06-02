СМИ: ПСЖ и "Интер" заинтересованы в приобретении футболиста "Манчестер Юнайтед" Лукаку

ТАСС, 2 июня. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Интер" проявляют интерес к бельгийскому нападающему английского "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку. Об этом в воскресенье сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

По информации портала, стоимость 26-летнего форварда составляет €85 млн.

Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" из английского "Эвертона" в июле 2017 года, подписав пятилетний контракт. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €84,7 млн. В составе клуба из Манчестера бельгийский нападающий провел 96 матча во всех турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 13 голевых передач. За сборную Бельгии футболист провел 79 матчей, забив 45 мячей.