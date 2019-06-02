Сборная России завоевала одну бронзовую медаль на ЧЕ по гребному слалому

ТАСС, 2 июня. Сборная России завоевала бронзовую награду на чемпионате Европы по гребному слалому. Соревнования проходили во Франции.

В пятницу в командных соревнованиях каноэ-одиночек российская сборная в составе Кирилла Сеткина, Дмитрия Храмцова и Павла Котова показала результат 104,61 балла. Победителями стали представители Словении (102,25), второе место заняли французы (102,41).

По итогам турнира победу в общекомандном зачете одержала сборная Чехии, завоевавшая три золотые и бронзовую награды. Второе место заняла команда Великобритании (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали), тройку лидеров замкнули словенцы (2-1-0). Далее следуют сборные Франции (1-2-1), Германии (0-2-3), Польши (0-1-0), Испании (0-1-0), Австрии (0-0-1) и России (0-0-1).

Чемпионат Европы по гребному слалому проходит с 1996 года. До 2004 года турнир проходил раз в два года, после этого первенство Европы проводится каждый год. В прошлом году на чемпионате Европы сборная России не завоевала ни одной медали.