Россияне не завоевали ни одной медали на чемпионате Европы по триатлону

ТАСС, 2 июня. Российские спортсмены остались без медалей на чемпионате Европы по триатлону. Соревнования проходили в голландском Верте.

В соревнованиях мужчин победу одержал британец Алистер Браунли, вторым стал португалец Жоау Перейра, третьим - бельгиец Йелле Генс. Лучшим из россиян стал Дмитрий Полянский, показавший 14-й результат.

У женщин первое место заняла британка Бет Поттер, второе - француженка Сандра Доде, третье - бельгийка Клэр Мичел. Из россиянок лучший результат показала Елена Данилова, ставшая 11-й.

В смешанной эстафете российская команда заняла 11-е место, первая позиция у французов, вторая - у немцев, третья - у голландцев.