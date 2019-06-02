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Россияне не завоевали ни одной медали на чемпионате Европы по триатлону

Дмитрий Полянский стал 14-м, Елена Данилова - 11-й

ТАСС, 2 июня. Российские спортсмены остались без медалей на чемпионате Европы по триатлону. Соревнования проходили в голландском Верте.

В соревнованиях мужчин победу одержал британец Алистер Браунли, вторым стал португалец Жоау Перейра, третьим - бельгиец Йелле Генс. Лучшим из россиян стал Дмитрий Полянский, показавший 14-й результат.

У женщин первое место заняла британка Бет Поттер, второе - француженка Сандра Доде, третье - бельгийка Клэр Мичел. Из россиянок лучший результат показала Елена Данилова, ставшая 11-й.

В смешанной эстафете российская команда заняла 11-е место, первая позиция у французов, вторая - у немцев, третья - у голландцев.

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