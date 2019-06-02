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Российские волейболисты одержали вторую победу в Лиге наций, обыграв сербов

Встреча завершилась со счетом 3-2

ТАСС, 2 июня. Сборная России победила команду Сербии в третьем матче волейбольной Лиги наций. Встреча прошла в Сербии.

Матч завершился со счетом 3-2 в пользу россиян. В первом матче на турнире сборная России в пятницу уступила французам со счетом 1-3, затем в субботу обыграла японцев (3-1). Следующую встречу российские волейболисты проведут 7 июня против сборной Португалии.

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся в Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

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