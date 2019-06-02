СМИ: футболист "Манчестер Юнайтед" Дармиан может перейти в "Интер"

ТАСС, 2 июня. Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может перейти в итальянский "Интер". Об этом сообщила в воскресенье "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter журналиста издания La Gazzetta dello Sport Николо Скиры.

Отмечается, что генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта уже провел переговоры с агентом 29-летнего итальянца. В приобретении футболиста заинтересован новый главный тренер "Интера" Антонио Конте. "Манчестер Юнайтед" готов продать игрока за €12 млн.

Дармиан выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. В составе английского клуба он провел 92 матча, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, став с командой обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги, победителем Лиги Европы. В составе сборной Италии он провел 36 матчей и забил один гол.