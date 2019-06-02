Футболисты сборной Бразилии верят в невиновность Неймара

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 июня. /ТАСС/. Коллеги нападающего французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймара по сборной Бразилии поддержали футболиста в связи с поступившими в его адрес обвинениями в изнасиловании. Об этом в ходе воскресной пресс-конференции заявили трое игроков национальной команды Бразилии.

Ранее СМИ сообщили, что 31 мая в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) поступило заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес 27-летнего Неймара. Согласно утверждению пострадавшей, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока, с которым познакомилась в Instagram. Затем женщина (ее личность в интересах следствия не раскрывается) вернулась в Бразилию, однако до недавнего времени не решалась обратиться за помощью к правоохранительным органам.

"Уверен, что он докажет свою невиновность. Когда все прояснится, Неймар сможет спокойно продолжить свою работу", - приводит слова полузащитника Фернандиньо газета "Фолья ди Сан-Паулу". По словам футболиста, вся сборная намерена в этот непростой для своего бывшего капитана период оказать ему полную поддержку. К мнению коллеги присоединились также присутствовавшие на пресс-конференции полузащитник итальянского "Милана" Лукас Пакета и нападающий бразильского "Гремио" Евертон.

В настоящее время сборная Бразилии готовится к Кубку Америки - 2019 на тренировочной базе "Гранжа Комари" в 90 км от Рио-де-Жанейро. Турнир пройдет с 14 июня по 7 июля на шести стадионах в Бразилии. Перед этим бразильцы проведут два товарищеских матча со сборными Катара и Гондураса.

В составе сборной Бразилии Неймар стал победителем Олимпийских игр 2016 года, серебряным призером Игр 2012 года, а также обладателем Кубка конфедераций (2013), всего в составе национальной команды он провел 96 игр и отметился 60 голами. Неймар выступал за испанскую "Барселону" с 2013 по 2017 год, став в ее составе двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании, обладателем Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ за рекордные €222 млн. В составе клуба из столицы Франции нападающий дважды стал чемпионом страны, а также по одному разу выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.