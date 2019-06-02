Одна медаль на всех. Российские гребцы довольствовались бронзой чемпионата Европы

Первой в общекомандном зачете стала сборная Германии, в активе которой пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая награды. Вторыми стали спортсмены Нидерландов (2-3-2), третьими - итальянцы (2-2-3). Всего на турнире было разыграно 18 комплектов медалей, в соревнованиях приняли участие более 230 спортсменов из 36 стран.

Бронзовую награду в копилку сборной России принес женский экипаж восьмерки распашной с рулевым в составе Елены Орябинской, Екатерины Севостьяновой, Василисы Степановой, Екатерины Потаповой, Ольги Зарубы, Анастасии Тихановой, Елизаветы Ковиной, Анны Карповой и Елизаветы Крыловой. Победу одержали представительницы Румынии, вторыми стали спортсменки из Великобритании.

ТАСС, 3 июня. В воскресенье в швейцарском Люцерне завершился чемпионат Европы по академической гребле. Российская сборная завоевала одну бронзовую медаль и заняла 14-е место в общекомандном зачете турнира.

В мужской части соревнований выступали россияне Григорий Шулепов и Александр Страдаев (двойка без рулевого), Василий Степанов и Илья Кондратьев (двойка парная), Александр Богдашин и Александр Туфанюк (двойка парная легкого веса), Павел Сорин, Андрей Потапкин, Артем Косов и Владислав Рябцев (четверка парная), а также Никита Моргачев, Никита Ломачев, Даниил Андриенко, Семен Яганов, Иван Баландин, Дмитрий Кузнецов, Максим Голубев и Павел Сафонкин (восьмерка распашная).

Помимо восьмерки распашной, в женских соревнованиях Россию представляли Елена Данилюк и Екатерина Глазкова (двойка распашная без рулевого), Ольга Халалеева и Юлия Волгина (двойка парная), Елизавета Корниенко, Валентина Плаксина, Анна Аксенова и Кира Ювченко (четверка распашная без рулевого), Екатерина Курочкина (одиночка), Анастасия Лебедева (одиночка легкого веса).

Выступили на своем уровне

Перед стартом турнира перед российскими гребцами была поставлена задача выиграть как минимум две медали. "Хотелось бы, чтобы российская сборная завоевала две медали, как мы и планировали, но, к сожалению, женская четверка без рулевого стала только пятой, но это пятое место - тоже неплохой результат, в этом экипаже у нас прошлогодний молодежный состав. Восьмерка оказалась конкурентоспособной, завоевала медаль, все остальные выступили на своем уровне", - сказал в беседе с ТАСС глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

На чемпионате Европы олимпийские лицензии не разыгрывались, так как путевки на Игры-2020 в Токио распределятся по итогам мирового первенства, которое пройдет в австрийском Оттенсхайме с 25 августа по 1 сентября текущего года.

"Обсудим с тренерским штабом, как будут выглядеть экипажи на чемпионате России, который станет отборочным к чемпионату мира, а уже окончательно сформированные экипажи будут готовиться к мировому первенству, где будут разыгрываться лицензии на Олимпиаду", - добавил Свирин.

Все участники Олимпиады определятся в мае

Владельцы последних лицензий на Олимпиаду-2020 станут известны на квалификационных стартах в апреле и мае следующего года. Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

На прошлогоднем чемпионате Европы в Глазго сборная России завоевала одну золотую медаль в соревнованиях женских четверок без рулевого. Победу одержал экипаж в составе Екатерины Потаповой, Анастасии Тихановой, Екатерины Севастьяновой и Елены Орябинской.