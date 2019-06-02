Более 750 тыс. человек собралось на параде в Ливерпуле в честь победы в Лиге чемпионов

ТАСС, 3 июня. Более 750 тыс. человек отпраздновали победу футбольного клуба "Ливерпуль" в Лиге чемпионов сезона-2018/19 на параде, который состоялся в воскресенье в британском городе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию города.

В финальном матче, который прошел 1 июня в Мадриде, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Сотни тысяч людей вышли на улицы Ливерпуля, чтобы поприветствовать клубный автобус с открытым верхом, на котором передвигались по городу футболисты, тренеры и другие члены команды.

"Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. Клуб также является трехкратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976, 2001) и Суперкубка УЕФА (1977, 2001, 2005).