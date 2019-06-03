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НБА

"Голден Стэйт" сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с "Торонто"

Вторая игра серии прошла в Торонто и завершилась со счетом 109:104 в пользу гостей
Описание
© Gregory Shamus/Pool Photo via AP

ТАСС, 3 июня. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" обыграл "Торонто" со счетом 109:104 во втором матче финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Вторая игра серии прошла в Торонто.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Торонто" Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 14 подборов. В составе гостей самым результативным стал защитник Клэй Томпсон (25 очков).

На матче присутствовали 44-й президент США Барак Обама и известный канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм).

"Торонто" играет в финале плей-офф НБА впервые в истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее лучшим достижением клуба был выход в финал Восточной конференции в 2016 году, когда команда уступила "Кливленду" в серии со счетом 2-4.

"Голден Стэйт" выступает в финале плей-офф НБА в пятый раз кряду, в трех финалах из четырех предыдущих клуб из калифорнийского Окленда неизменно добивался победы.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. В первой игре победу одержали баскетболисты "Торонто" со счетом 118:109. Третья игра серии пройдет на площадке действующих чемпионов в ночь на 6 июня по московскому времени.

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