"Голден Стэйт" сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с "Торонто"

ТАСС, 3 июня. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" обыграл "Торонто" со счетом 109:104 во втором матче финальной серии плей-офф сезона-2018/19. Вторая игра серии прошла в Торонто.
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Торонто" Кавай Леонард, набравший 34 очка и сделавший 14 подборов. В составе гостей самым результативным стал защитник Клэй Томпсон (25 очков).
На матче присутствовали 44-й президент США Барак Обама и известный канадский рэпер Drake (Обри Дрейк Грэм).
.@BarackObama ran into @Drake just before tip-off #NBAFInals pic.twitter.com/h6juOrT9B9— TSN (@TSN_Sports) 3 июня 2019 г.
"Торонто" играет в финале плей-офф НБА впервые в истории. Клуб выступает в лиге с 1995 года. Ранее лучшим достижением клуба был выход в финал Восточной конференции в 2016 году, когда команда уступила "Кливленду" в серии со счетом 2-4.
"Голден Стэйт" выступает в финале плей-офф НБА в пятый раз кряду, в трех финалах из четырех предыдущих клуб из калифорнийского Окленда неизменно добивался победы.
Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. В первой игре победу одержали баскетболисты "Торонто" со счетом 118:109. Третья игра серии пройдет на площадке действующих чемпионов в ночь на 6 июня по московскому времени.