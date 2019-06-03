Хоккеист Лямин перешел в московское "Динамо"

ТАСС, 3 июня. Российский защитник Кирилл Лямин подписал контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год.

"Очень рад, что тренерский штаб и руководство сделали мне предложение пополнить ряды легендарной московской команды, на которое я с радостью откликнулся. "Динамо" - это тот клуб, который ставит перед собой высокие задачи и стремится к их реализации", - сказал спортсмен.

Лямин ранее выступал за ЦСКА, "Химик", "Спартак", "Северсталь", "Авангард", "Нефтехимик" и "Автомобилист". Всего он провел в КХЛ 611 матчей, в которых набрал 123 очка (28 голов + 95 результативных передач). Лямин в составе сборной России становился чемпионом мира среди юниоров (2004), а также серебряным призером молодежного чемпионата мира (2006).