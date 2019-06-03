СМИ: "Ливерпуль" готов продлить контракт с главным тренером Клоппом

ТАСС, 3 июня. Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в ближайшее время может продлить контракт с футбольным клубом. Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Guardian.

В финальном матче Лиги чемпионов, который прошел 1 июня в Мадриде, "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0 и стал обладателем трофея в шестой раз в истории. В чемпионате Англии "Ливерпуль" занял второе место, набрав 97 очков.

Текущее соглашение тренера с клубом рассчитано до конца сезона-2021/22. По информации источника, "Ливерпуль" готов предложить 51-летнему немцу новый контракт с повышением зарплаты. Детали нового соглашения не разглашаются, согласно источнику, вопрос может быть решен до конца лета.

Клопп выиграл свой первый трофей на посту главного тренера "Ливерпуля", специалист в четвертый раз участвовал в финале еврокубка. В финале Лиги Европы в 2016 году "Ливерпуль" в финале уступил испанской "Севилье" (1:3), а в прошлом году проиграл "Реалу" (1:3) в финале Лиги чемпионов. Еще раз Клопп добирался до финала Лиги чемпионов в 2013 году с дортмундской "Боруссией", которая проиграла "Баварии" (1:2).