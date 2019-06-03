Чемезов идет третьим в общем зачете ЧМ по водно-моторному спорту после двух этапов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянин Сергей Чемезов занимает третье место в общем зачете после двух этапов чемпионата мира по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" в дисциплине "фристайл". Об этом ТАСС сообщили в Федерации водно-моторного спорта России.

На втором этапе чемпионата мира, который завершился 2 июня в итальянской Ольбии, обладатель Кубка России и чемпион России 2018 года Чемезов занял четвертое место, уступив в борьбе за третье место бельгийцу Нильсу Виллемсу. Перым стал Рашид Аль-Мулла из ОАЭ, вторым - итальянец Роберто Мариани. Чемпион мира среди любителей россиянин Александр Курамшин и Владислав Воробьев заняли шестую и восьмую строчку соответственно.

По словам Чемезова, он и его партнер по команде - чемпион России во фристайл-аквабайке 2017 года Арсений Матанцев - не меняли тактику выступления, выбранную на первом этапе, который прошел в Португалии. "Это база принесла успех, она будет эффективна и дальше", - подчеркнул Чемезов.

В кольцевых гонках россиянин Александр Кабатов на аквабайке, взятом в прокат, занял 14-е место, опередив 11 соперников на тюнингованных аквабайках. На первом этапе он сошел с дистанции из-за разрушения корпуса.

Следующий этап чемпионата мира пройдет в Китае в октябре.

С 20 по 23 июня в Тверской области в акватории Верхней Волги пройдет Кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Соревнования пройдут в дисциплинах: слалом, кольцевые гонки и фристайл. В них примут участие более 50 сильнейших спортсменов из разных федеральных округов. Также в программе - единственные официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в международном классе "гидрофлай" (флайбординг).