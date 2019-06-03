{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чемпион UFC Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку

Соперник россиянина пока не определен
Хабиб Нурмагомедов Саид Царнаев/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Саид Царнаев/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Как ранее заявил отец спортсмена, командой бойца рассматриваются несколько вариантов соперников, в их числе - ирландец Конор Макгрегор и американец Тони Фергюсон.

"Хабиб уже начал подготовку, он провел хорошую физическую работу. Что касается поездки в США, то пока этот вопрос не решен. Ему нужно порядка 45 дней на подготовку там", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее отмечалось, что следующий поединок Нурмагомедова пройдет на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

Чемезов идет третьим в общем зачете ЧМ по водно-моторному спорту после двух этапов
На втором этапе россиянин занял четвертое место
Читать полностью