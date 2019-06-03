Власти Хайнаня объявили о создании международного гольф-альянса

ХАЙКОУ /Китай/, 3 июня. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о создании Хайнаньского международного гольф-альянса. Как говорится в опубликованном на сайте местной администрации заявлении, данные меры нацелены на развитие гольфа в регионе, а также привлечение любителей этого вида спорта из других стран.

"Благодаря отличным природным и климатическим условиям развитие гольф-туризма на Хайнане имеет большой потенциал", - сказал председатель альянса Чжу Динъяо, слова которого приводит сайт правительства провинции. "Еще одним важным фактором по привлечению любителей этого вида спорта является упрощение процедуры въезда на остров", - подчеркнул Чжу Динъяо, напомнив, что с 1 мая 2018 года власти Хайнаня предоставили безвизовый режим для граждан из 59 стран мира, в том числе России.

По словам представителя администрации, в состав альянса уже вошли гольф-клубы провинции. В будущем планируется развивать сотрудничество с китайскими и иностранными туроператорами, авиакомпаниями, международными и отечественными спортивными организациями.

Как сказал Чжу Динъяо, создание гольф-альянса символизирует интеграцию туристической, культурной и спортивной отраслей Хайнаня. "Развитие объединения будет способствовать улучшению имиджа курорта за рубежом как международного спорт-центра", - подчеркнул он.

По данным на 2018 год, на Хайнане насчитывалось более 20 полей для гольфа. Большинство площадок расположены в городе-курорте Санья и административном центре провинции - Хайкоу.