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Боксеры Ковалев, Бивол, Бетербиев и Гвоздик могут провести объединительный турнир

Победитель турнира станет обладателем четырех поясов
Сергей Ковалев AP Photo/Cooper Neill
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Cooper Neill

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Чемпионы мира по боксу в полутяжелом весе россияне Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик могут принять участие в объединительном турнире. Об этом ТАСС сообщили в команде Ковалева.

"Компания Top Rank хочет провести объединительный турнир в полутяжелом весе с участием всех чемпионов. Ковалев может провести бой с Бетербиевым, Бивол - с Гвоздиком. Победители сойдутся в бою за все титулы", - сказал собеседник агентства.

Ковалев владеет титулом по версии Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Бетербиев - Международной боксерской федерации (IBF), Гвоздик является чемпионом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В активе 36-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья, на счету 28-летнего Бивола 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения, 34-лентний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения, в активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.

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