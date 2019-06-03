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FIS утвердила проведение этапов Кубка мира по фристайлу в сезоне-2019/20 в Красноярске

Город также может принять юниорский чемпионат мира по фристайлу в 2021 году

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила проведение этапов Кубка мира по фристайлу в Красноярске в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фристайла России (ФРР) Алексей Курашов.

Ранее конгресс FIS утвердил Красноярск в качестве единственного кандидата на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году. Также Красноярск может принять юниорский чемпионат мира по фристайлу в 2021 году.

"На будущий сезон в Красноярске запланированы два этапа Кубка мира - по акробатике и могулу. Что касается юниорского чемпионата мира, то нам предстоит ряд согласовательных процедур с руководством края и Министерством спорта РФ", - сказал Курашов.

В Красноярске в 2019 году прошла зимняя Универсиада.

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