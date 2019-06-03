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Гандболист Дибиров продолжит выступать в "Вардаре", клуб будет сохранен

В минувшее воскресенье клуб из Македонии выиграл Лигу чемпионов
Тимур Дибиров EPA/Diego Azubel
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Тимур Дибиров
© EPA/Diego Azubel

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский гандболист Тимур Дибиров продолжит выступать за македонский "Вардар" в следующем сезоне, клуб продолжит существование. Об этом Дибиров сообщил ТАСС.

В воскресенье "Вардар" стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале венгерский "Веспрем" (27:24).

"Следующий сезон проведу в "Вардаре". Клуб будет сохранен, ситуация стала намного лучше", - сказал Дибиров.

Ранее сообщалось о том, что в "Вардаре" возникли финансовые проблемы, из-за которых клуб мог прекратить существование.

В македонском клубе помимо Дибирова выступают россияне Даниил Шишкарев, Глеб Калараш, Сергей Горбок и Дмитрий Киселев.

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