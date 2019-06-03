Путин объявил благодарность команде "КамАЗ-мастер" за победу в ралли "Дакар" 2018 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил благодарность участникам команды "КамАЗ-мастер" за большой вклад в победу в международном ралли-марафоне "Дакар" 2018 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Почетной грамотой президента РФ был награжден пресс-атташе команды Эрик Хайруллин, благодарность была объявлена техническому директору Владимиру Губе, пилоту Эдуарду Николаеву и механикам его экипажа - Владимиру Рыбакову и Евгению Яковлеву.

Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Николаева стал победителем ралли-марафона 2018 года в зачете грузовиков. На следующий год экипаж также выиграл ралли. Всего в активе Николаева четыре победы на "Дакаре", экипажи "КамАЗ-мастер" выигрывали ралли-марафон 16 раз.