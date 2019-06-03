Лидеры мирового рейтинга выступят в Кубке России по водно-моторному спорту

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Участники международных соревнований примут участие в Кубке России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк". Об этом ТАСС сообщил главный организатор турнира Михаил Ершов.

Кубок России по водно-моторному спорту в классе "аквабайк" 2019 года пройдет с 20 по 23 июня в Тверской области на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб". В рамках Кубка страны пройдут соревнования в трех дисциплинах: "кольцевые гонки" (гонки с общим стартом), "слалом" (заезд на время с участием двух спортсменов) и "фристайл" (демонстрация трюков). В заездах будут участвовать два типа аквабайка: runabout - сидячий водный мотоцикл и skidivision - водный мотоцикл без сиденья. В эти же даты выступят юниоры, которые поборются за призовые места в рамках первенства России по аквабайку.

В турнире примут участие более 50 спортсменов. "В том числе те, кто продемонстрировал свой высокий уровень на международной арене", - сказал Ершов. Свое участие в Кубке России в дисциплине "фристайл" подтвердили бронзовый призер этапа чемпионата мира 2019 года Сергей Чемезов, серебряный призер этапа чемпионата Европы - 2019 Александр Курамшин, чемпион России - 2017 Арсений Матанцев, участник чемпионата мира - 2017 Владислав Воробьев и другие. В гоночных дисциплинах среди основных претендентов на победу значатся Александр Кабатов, Дмитрий Цуков, Роман Клименко, Даниил Власов, Тимур Архипов.

В рамках турнира второй год подряд пройдут официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе "гидрофлай" (флайбординг). Соревнования в этом классе проводятся в несколько раундов, спортсмены соревнуются в парах на вылет. Задача участников - чисто выполнить максимальное количество разных трюков за определенное время, программу в баллах оценивает судейская коллегия. В прошлом году победу одержал Владимир Белов.

Председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов подчеркнул, что в рамках турнира проводятся единственные международные соревнования в мире в этом классе, проходящие под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM). "Задача организаторов, Федерации водно-моторного спорта России и флайборд-сообщества - добиться признания гидрофлая как вида спорта Министерством спорта России, а также регулярно проводить соревнования", - сообщил он.

"Тверская область принимает топовые соревнования сезона по аквабайку четвертый год подряд. Это перекликается с приоритетными направлениями развития региона: ростом туристической привлекательности, в том числе за счет проведения крупных спортивных событий, и пропагандой здорового образа жизни среди граждан", - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.