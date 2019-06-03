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Волейболист сборной России Клюка признан лучшим игроком первой недели Лиги наций

В воскресенье российская команда одержала вторую победу на Лиге наций, обыграв сборную Сербии

ТАСС, 3 июня. Доигровщик сборной России Егор Клюка назван лучшим волейболистом первой недели Лиги наций. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

Клюка за три матча забил 46 мячей в атаке, сделал 11 эйсов и поставил семь блоков, в общей сложности набрав 64 очка. Второе место по общим показателям занял итальянец Габриэле Нелли, в активе которого 57 очков. Третьим стал болгарский волейболист Николай Учиков - 55.

В воскресенье российская команда одержала вторую победу на Лиге наций, обыграв сербов. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу россиян. В первом игре на турнире сборная России в пятницу уступила французам со счетом 1-3, во второй - победила японцев (3-1). Следующую встречу российские волейболисты проведут 7 июня против сборной Португалии.

На предварительной стадии 16 команд проведут однокруговой турнир. В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также волейболисты из США на правах организатора. Решающие встречи состоятся Чикаго с 10 по 14 июля, команды разделят на две группы по три сборные. Четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали Лиги наций.

Сборная России является действующим победителем турнира.

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